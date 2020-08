Addio a Stefania Mondini: è morta a 56 anni la "mam" delle montagne

E' già tornata a casa, nella “sua” Pontevico, la salma di Stefania Mondini: è morta alla vigilia di Ferragosto a soli 56 anni, stroncata da un tanto improvviso quanto violento tumore. Da qualche anno abitava a Bergamo, ma era nata e cresciuta nel piccolo Comune della Bassa: oltre al compagno Agostino Da Polenza la piangono anche la madre e il fratello.

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale del paese. In tanti la ricorderanno sempre per affetto: era una grande appassionata di montagna, anche in senso estremo, sempre a fianco del compagno anche nelle spedizioni più difficili. Tra le tante, aveva ispirato la spedizione pakistana sul K2, sull'Himalaya, per celebrare il sessantesimo anniversario della prima scalata italiana. Su quei monti, Everest compreso, la chiamavano “mam”, come fosse una sorta di protettrice.

Il commosso ricordo del compagno Agostino

“Amava le montagne, piccole e grandi – scrive il compagno Agostino su montagna.tv – Amava gli alberi, le formiche e il suo cane Ash, amava gli uomini delle montagne, quelli che le vivono, quelli che le salgono e quelli che si divertono. Amava le storie di montagna, i suoi amici pakistani, nepalesi e italiani che hanno pregato il loro Dio perché Stefania potesse continuare a lavorare per le loro vette, per il benessere della gente dei villaggi del Karakorum e dell'Himalaya, per i ghiacciai di tutto il mondo. Amava anche me: da anni vivevamo ogni giorno insieme”.