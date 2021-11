Fabbrica dell'evasione: condannata la commercialista Stefania Franzoni

La maxi-operazione di Procura e Guardia di Finanza si era conclusa, nel febbraio di un anno fa, con 22 arresti e l'ipotesi di false operazioni (tra fatture inesistenti e crediti fiscali fittizi) per oltre mezzo miliardo di euro: al vertice dell'organizzazione, per gli inquirenti, c'erano la nota commercialista bresciana Stefania Franzoni, classe 1970, e l'imprenditore Sandro Monteleone, classe 1962 e già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati fiscali. Entrambi furono subito traslati in carcere: ora per loro è arrivato il tempo del giudizio.

Sia Franzoni che Monteleone sono stati condannati a 8 anni di carcere, in primo grado e con rito abbreviato: in questa fase del processo sono 13 le persone finite alla sbarra, per cui si contano cinque condanne (tra cui Massimo Battezzi, a 4 anni e 8 mesi) e otto assoluzioni.

Come funzionava l'organizzazione

Franzoni e Monteleone avrebbero lavorato insieme nello studio della donna: si sarebbero occupati di coordinare le operazioni dell'organizzazione specializzata in reati tributari di vario genere, definita all'epoca delle indagini alla stregua di una “fabbrica dell'evasione fiscale”. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, l'organizzazione avrebbe offerto ai clienti servizi tributari illeciti, attraverso centinaia di società di comodo (in Italia e all'estero) e prestanome.

Lo scopo principale sarebbe stata la “produzione” di crediti fittizi, da utilizzare indebitamente in compensazione, e di fatture per operazioni inesistenti. Negli anni sarebbero stati “prodotti” falsi crediti e false fatture per mezzo miliardo di euro, che avrebbero prodotto guadagni per 80 milioni. Le indagini si conclusero con 22 arresti e un centinaio di indagati: tra questi anche un ex consigliere comunale e perfino un prete.