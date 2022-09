Fa scendere i bambini sui binari, poi il treno riparte: paura in stazione

Salvatore e Giorgio, 3 e 6 anni, camminavano lungo i binari, la loro mamma era sul treno appena ripartito. Attimi di vero e proprio terrore quelli che si sono vissuti nella mattinata di ieri nella stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, dove sarebbe dovuta scendere una madre con i suoi due figlioletti. Le cose però sono andate diversamente, come racconta il quotidiano Bresciaoggi.

Il treno sul quale viaggiavano madre e figlioletti è arrivato in stazione alle 12:30. La donna ha accompagnato i bambini sulla banchina, poi è risalita per prendere i bagagli ma in quel breve lasso di tempo le porte si sono chiuse e il convoglio è ripartito. Nel panico più assoluto, la donna, impossibilitata a scendere mentre il treno viaggiava verso Brescia, ha lanciato l'allarme mentre vedeva allontanarsi i bambini, da soli, vicino ai binari.

La Polfer ha immediatamente avvisato i carabinieri e la Polizia locale di Desenzano. La donna nel frattempo ha allertato anche il padre dei bambini, che si è messo in viaggio per raggiungere velocemente i figlioletti. I primi ad arrivare sono stati gli agenti, che hanno accudito i piccoli - tutto sommato sereni e tranquilli - in attesa del papà. Una volta arrivato sul posto, l'uomo ha aspettato con loro il ritorno della madre, che nel frattempo da Brescia a veva preso un altro treno per Desenzano. Tutto è finito nel migliore dei modi, con un abbraccio di gruppo.