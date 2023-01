Maxi incidente sulla Statale: coinvolti due bambini, code chilometriche

Traffico nel caos (nuovamente) sulla Statale 42 del Tonale, per un incidente avvenuto verso le 18 di lunedì 2 gennaio tra Pian Camuno e Rogno, all'altezza dello svincolo per Via delle Sorti. Nello scontro – un maxi tamponamento – sono rimasti coinvolti un camion, 4 auto e 11 persone in tutto, tra le quali due bambini di 5 anni.

Scattata la chiamata al 112, per i soccorsi sono state inviate 4 ambulanze e un’auto medicalizzata, insieme ai vigili del fuoco di Brescia e ai carabinieri. Da una prima ricostruzione, pare che sia stato il mezzo pesante a innescare il tamponamento a catena, mentre procedeva in direzione del Lago d'Iseo.

Nessun ferito sembra essere in gravi condizioni: si segnalano in tutto sei ricoveri, in codice giallo e in verde, negli ospedali di Esine e di Lovere. Pesanti le ripercussioni sul traffico: code chilometriche si sono formate in entrambe le direzioni.