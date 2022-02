Tradisce la compagna incinta, lei va a letto con l'ex fidanzato della sua amante

Il quadrato no, non l'aveva considerato. È finita in tribunale la vicenda di un 30enne residente nell'Ovest bresciano, accusato di stalking e rapina.

La storia è raccontata da Bresciaoggi. Il giovane ha tradito la sua compagna, mentre questa stava aspettando un figlio da lui. Dopo poche settimane, la scoperta che gli ha fatto perdere il controllo: anche lei aveva iniziato una nuova relazione, e non con una persona qualunque: col fidanzato della sua amante.

Sono quindi iniziate una serie di strategie di stalking, nonché una scenata di rabbia e gelosia (ma chi la fa, l'aspetti) sfociata con un'irruzione in casa mentre la donna aveva ospiti per cena, spingendola e rubandole uno dei suoi cani.

Nella giornata di ieri, davanti ai giudici, la sua ex ha però deciso di perdonarlo (i fatti risalgono alle fine del 2017): ha rimesso la denuncia per stalking, poi la corte ha disposto il non luogo a procedere, riqualificando il reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.