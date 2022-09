L'incubo dopo la fine della relazione: "Ti ammazzo se esci con un altro"

Messaggi e telefonate continui, insulti, pedinamenti e appostamenti sotto casa, poi le pesantissime minacce. Un 50enne è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla famiglia dopo aver minacciato la ex compagna di morte. "Se ti vedo con un altro ti ammazzo", questa inquietante frase ha terrorizzato la donna, portandola a rivolgersi - di nuovo - ai carabinieri qualche settimana fa. Subito dopo la denuncia è scattata la procedura del "codice rosso" a tutela delle vittime di violenza: l'uomo è stato costretto a stare lontano dalla ex e dai loro figli. La storia arriva dalla nostra provincia ed è raccontata sulle colonne del quotidiano Giornale di Brescia in edicola stamane.

Dopo un lungo periodo di sopraffazioni, abusi e presunti episodi di violenza fisica e verbale, la donna si era già rivolta alle forze dell’ordine: a maggio del 2021 aveva infatti chiesto l’avvio di una procedura di ammonimento nei confronti del compagno. Poi, però, aveva fatto marcia indietro, decidendo di perdonare il compagno.

Lui però non era affatto cambiato: ossessionato dalla gelosia nei suoi confronti, tentava in ogni modo di controllarla. Così, a metà agosto, la donna ha deciso di troncare definitivamente la relazione con il 50enne. La situazione è precipitata dopo la fine della storia: lui si sarebbe appostato sotto casa e cercato diverse volte di incontrarla. In un’occasione avrebbe pure scavalcato il cancello dell’abitazione, costringendo la donna a restare chiusa in casa. Il culmine poche settimane fa, con la minaccia di morte che ha spinto la vittima a rivolgersi ai carabinieri e a chiedere, questa volta senza ripensamenti, che venissero presi provvedimenti prima che fosse troppo tardi.