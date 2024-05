Difende i detenuti per lavoro, viene minacciata proprio da un ex carcerato

La garante dei detenuti del Comune di Brescia, Luisa Ravagnani, è vittima di stalking e minacce proprio da parte di un ex carcerato. Ne dà notizia la Fp Cgil, sezione Polizia Penitenziaria, in una nota a firma del coordinatore regionale Calogero Lo Presti. “La Fp Cgil – si legge – nell'apprendere quanto accaduto alla garante dei detenuti, oggetto di stalking e minacce nei suoi confronti e perfino nei confronti dei propri familiari, non può che esprimere il proprio turbamento ma anche preoccupazione rispetto al comportamento assunto da un ex detenuto che, evidentemente, avrà avanzato delle pretese per poi passare a delle vere e proprie minacce”.

La nota della Fp Cgil

“Questa organizzazione sindacale, se accertato dall'autorità giudiziaria – continua il comunicato – condanna in modo incondizionato la violenza psicologica e il comportamento persecutorio dell'uomo. La Fp Cgil non può esimersi dall'evidenziare le note caratteriali e professionali della dottoressa Ravagnani, da anni garante dei detenuti per il Comune di Brescia: persona stimata, competente, professionale e sempre attiva nel perorare i diritti dei carcerati mostrando sempre disponibilità e sensibilità verso i bisogni di questi ultimi. Sensibilità e vicinanza – conclude Lo Presti – mostrata anche verso i numerosi problemi che attanagliano la Polizia Penitenziaria dei due istituti penitenziari bresciani”.