Scappa dall'ex compagno, lui picchia e brucia l'auto di chi la protegge

Blitz nella notte dei carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone (provincia di Caserta) e del Comando provinciale di Brescia: in manette tre uomini, ora residenti in città, accusati di stalking, incendio e lesioni aggravate in concorso. Gli arrestati si sarebbero resi protagonisti di una serie di "condotte persecutorie" nei confronti della ex compagna di uno di loro, commesse prevalentemente nel territorio di Castel Volturno (ancora in provincia di Caserta) ma anche a Pescara.

Auto in fiamme e aggressioni

Le circostanze avrebbero causato - fa sapere Carmine Renzulli, procuratore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - alla stessa vittima "un fondato timore per la propria incolumità e dei prossimi congiunti, oltre a un perdurante stato di ansia e paura che la costringevano ad alterare le proprie abitudini di vita".

Tra quelle che la Procura definisce "reiterate e plurime azioni persecutorie", si segnalano anche l'incendio di un'autovettura di proprietà dei familiari della vittima e l'aggressione fisica (con gravi lesioni personali) a danno di una parente della donna, perseguitata solo per aveva dato temporanea ospitalità alla vittima di stalking per proteggerla dai suoi persecutori.

Le indagini dei Carabinieri

Il provvedimento coercitivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al termine delle indagini che avrebbero accertato - tra i mesi di febbraio e maggio dello scorso anno - la messa in atto degli episodi contestati ai tre arrestati. "Il provvedimento eseguito - scrive ancora la Procura - è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione: le persone sottoposte alle indagini sono presunte innocenti fino a sentenza definitiva".