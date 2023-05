Due ragazze si tuffano nel lago vestite: una rischia di annegare

Tragedia sfiorata lunedì pomeriggio alla spiaggia delle Rive di Salò: come scrive il Giornale di Brescia, due ragazze si sono tuffate in acqua completamente vestite, scarpe comprese, e una di loro ha rischiato di annegare per il peso degli indumenti bagnati.

L’intervento del bagnino

Decisivo l’intervento di Marco Pelizzari, responsabile dell’assistenza bagnanti per la Canottieri di Salò che stava lavorando in zona: quando ha visto le due giovanissime in difficoltà, non ha esitato a intervenire. Una volta raggiunto il pontile, ha fatto aggrappare la ragazza a un sostegno e con questo l’ha trascinata fino a riva, sana e salva.

Tanta paura ma un gran sospiro di sollievo. E la consapevolezza, si spera, di non ripetere l’errore. Le due ragazze hanno infatti raccontato di essersi tuffate vestite: una di loro, appunto per il peso degli indumenti che aveva addosso, faceva fatica a stare a galla e ha rischiato di annegare.