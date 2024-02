35 quintali di scarti scaricati sulla spiaggia: denunciato imprenditore

Un imprenditore edile bresciano è stato denunciato dalla Polizia Locale della Valtenesi per aver abusivamente scaricato scarti e inerti sul litorale di Manerba, più precisamente sulla spiaggia in località Dusano, a pochi passi dal porto. Solo pochi giorni fa gli agenti, guidati dal comandante Massimo Landi, erano stati allertati da alcuni cittadini che avevano avvistato un anomalo accumulo di terra, ghiaia e sassi.

35 quintali scaricati sulla spiaggia

Stimato in circa 35 quintali di materiale, è stato accertato che fosse stato abusivamente scaricato sulla spiaggia da un camion. La Polizia Locale ha subito avviato le indagini: grazie alle telecamere a circuito chiuso del sistema di sicurezza comunale, sono stati prima identificati alcuni sospetti, e poi – attraverso ulteriori accertamenti – anche il titolare del veicolo responsabile dell'abbandono illecito del materiale.

L'imprenditore, che vive e lavora in zona, è stato denunciato alle autorità competenti. Ma ha comunque provveduto spontaneamente alla rimozione del materiale e al ripristino della condizione naturale del tratto di spiaggia coinvolto. Il Comune di Manerba, in una nota, “si congratula con la Polizia Locale per l'efficacia dell'intervento, e rinnova il proprio impegno nella tutela dell'ambiente e nel far rispettare le leggi che preservano la bellezza naturale del territorio”.