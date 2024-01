"Vi ammazzo davanti ai bambini!", spara contro la casa dell'ex della sorella

Prima ha aggredito con una mazza da baseball (e pure tentato di investire con l’auto) l’ex della sorella e alcuni parenti; poi si è diretto verso la loro abitazione di Dello e ha sparato almeno 4 colpi di pistola contro la facciata della casa: un proiettile ha pure centrato una finestra, finendo in una stanza dell’abitazione. L’episodio risale al pomeriggio di sabato 13 gennaio: per fortuna non si sono registrati feriti. Ma, come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Cesare Bonamartini, i colpi potevano avere “conseguenze potenzialmente offensive - anche letali - nei confronti degli occupanti dell’immobile”.

Sparatoria annunciata su Facebook

Un gesto intimidatorio annunciato e poi rivendicato dall’autore (il 23enne Abel Peverello) tramite una diretta Facebook: nei filmati, finiti nelle mani degli inquirenti, si vedrebbe il giovane di etnia rom dirigersi in un’auto, armato di pistola e fucile, verso l’abitazione dell’ex fidanzato della sorella e dei rispettivi familiari con il dichiarato intento di ucciderli. "Vengo a casa vostra, picchio vostro padre ammalato, vi sparo in casa, ammazzo i figli davanti a voi". Sono solo alcune delle inquinanti minacce pronunciate durante la diretta social da Peverello e riportate nell'ordinanza.

Spari in pieno giorno

Una volta raggiunta la casa, situata in via Papa Luciani a Dello, il 23enne avrebbe messo in atto il suo piano, esplodendo 4 colpi di arma da fuoco contro la facciata e la finestra. "Vi ammazzo, figli di p….na, vi violento", avrebbe urlato mentre sparava. Mentre i residenti della zona davano l’allarme e i carabinieri raggiungevano la casa, il 23enne sarebbe risalito in auto e in una nuova diretta social avrebbe rivendicato l’atto intimidatorio: "Sono venuto a casa vostra, tu e tuo fratello, vi ammazzerò. Non eravate in casa, vi siete salvati". Minacce ribadite il giorno dopo sempre su Facebook: "Vengo ad ammazzarvi quando voi non lo immaginate, vengo quando tu sarai seduto al tavolo con i bambini".

Le indagini e l'arresto

Al termine delle indagini dei carabinieri di Verolanuova, che hanno raccolto numerose e schiaccianti prove, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Abel Peverello: nella mattinata di oggi (martedì 23 gennaio) il 23enne è stato raggiunto nella sua abitazione di Mazzano e poi portato nel carcere di Brescia, in attesa del processo. È accusato di minacce e danneggiamento con esplosione di colpi di arma da fuoco, atti persecutori e porto in luogo pubblico di arma da fuoco.