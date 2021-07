Spari nella notte: un uomo a terra, uno in fuga

Colpito un 53enne italiano incensurato, caccia all'uomo per il feritore

/ Via Violino di Sopra

È ricoverato all'ospedale Civile di Brescia con ferite da arma da fuoco "relativamente gravi" l'uomo che attorno alle 22 di ieri è stato colpito mentre si trovava nei pressi di un bar in via Violino di Sopra, in città.

Questi, al momento, sono gli unici dettagli - riportati dal Giornale di Brescia - relativi allo sparo che ha portato al ferimento di un 53enne, italiano ed incensurato. Le condizioni dell'uomo sono stabili, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Mentre il 53enne veniva soccorso e trasportato in ospedale, la Polizia ha raccolto indizi utili per delineare la dinamica dello sparo e i motivi che hanno portato allo scontro. L'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe al momento ancora ricercato.