Spacciava droga e farmaci: arrestato dopo il fermo di due suoi clienti

Non solo droga, ma anche «Lyrica», farmaco antiepilettico-anticonvulsivante prescritto anche per il trattamento del dolore neuropatico centrale, ma che viene usato come sostanza eccitante. Un trafficante di stupefacenti e farmaci è stato arrestato - e processato per direttissima - in Valle Trompia, a Sarezzo. Il caso sul Bresciaoggi in edicola stamane.

Gli agenti della Polizia locale del Corpo intercomunale di Sarezzo si sono messi sulle sue tracce grazie ad alcune segnalazioni. Dopo aver notato alcuni comportamenti sospetti, gli agenti hanno aorganizzato un appostamento. Due i clienti fermati: uno è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di un portafoglio, risultato essere stato rubato un'ora prima (per lui oltre alla segnalazione per l'uso di stupefacenti è scattata una denuncia per furto), l'altro è stato trovato in possesso di merce di dubbia provenienza, per la quale non ha saputo fornire spiegazioni, quindi è stato denunciato per ricettazione.

Infine, il fermo del trafficante, trovato in possesso di 30 dosi di cocaina, un panetto di hashish del peso di 77 grammi e un blister con 6 capsule di «Lyrica». Per lui inevitabili una notte in caserma e il processo per direttissima. Dopo la convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà con il divieto di entrare nel territorio di Sarezzo. Il processo ad aprile.