Droghe sintetiche: dopo Lyrica e Mdphp, arrivano le metanfetamine

Prima il sequestro di Lyrica, poi quello di Mdphp, ed ora la metanfetamina. Gli agenti della Polizia del Commissariato del Carmine hanno colto sul fatto uno spacciatore di 25 anni mentre cedeva la droga a un ragazzo giovanissimo.

Durante la perquisizione personale, sono state rinvenute pastiglie di metanfetamina e diverse dosi di hashish. Il soggetto, pregiudicato, è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Parallelamente al procedimento in sede giurisdizionale, gli atti sono ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura, che potrebbe emettere una misura di prevenzione a suo carico.

Nelle scorse settimane ricordiamo che in Valle Trompia, a Gardone, c'è stato un sequestro di Lyrica (nome commerciale del Pregabalin) un medicinale commercializzato da Pfizer utilizzato per il dolore neuropatico e per i disturbi d'ansia che però dagli inizi degli anni Duemila viene usato anche per la sua capacità di aumentare "l'euforia" in chi lo assume, soprattutto se insieme all'alcol.

A Lonato invece pochi giorni fa c'è stato il sequestro di Mdphp, una nuova droga sintetica psicoattiva stimolante. Due ragazzi di 23 e 34 anni l'avevano acquistato su internet, ma la spedizione è stata intercettata dai carabinieri.