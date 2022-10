Nella sua cantina gli agenti trovano 6 chili di hashish: «Non è il mio»

Da un via-vai sospetto i primi controlli, a distanza. Nella giornata di ieri le ulteriori conferme, che hanno spinto gli agenti ad effettuare il blitz. Nella cantina di un appartamento Aler di via Fenarolo, nel quartiere Carmine, sono stati trovati circa 6 chilogrammi di hashish suddivisi in 17 "panetti". Arrestati un uomo di 58 anni e un pregiudicato di 52, entrambi bresciani.

I fatti. Da diverso tempo la coppia era osservata a distanza dalla Polizia locale cittadina, a causa di movimenti sospetti rilevati nei pressi della palazzina al Carmine. Nel tardo pomeriggio di ieri il 52enne è stato visto suonare al campanello di casa del 58enne. Una volta sceso, assieme si sono recati in cantina, dalla quale sono usciti poco dopo. Fermati dagli agenti, in un borsello del 52enne sono stati trovati 200 grammi di "fumo".

Il 58enne, che utilizzava la cassetta della posta come nascondiglio per la chiave della cantina, si è affrettato a dire che l'hashish non era il suo. A casa del 52enne invece gli agenti hanno trovato altra droga, 23 grammi di "fumo", 15 grammi di marijuana e il bilancino per pesare le sostanze. Mentre quest'ultimo è in carcere a Canton Mombello, il "custode" di casa al Carmine è ai domiciliari perché positivo al covid.