Spaccio dal cortile: arrestato, e multa al proprietario di casa

Nel chiuso del cortile dell'abitazione dove viveva, accoglieva indisturbato i clienti ai quali cedeva la cocaina. Uno spacciatore recidivo nella giornata di ieri è stato arrestato a Gavardo dagli agenti del comando dell'Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia. Dagli elementi fino ad ora raccolti, si ritiene che a lui si rivolgesse un discreto numero di clienti tossicodipendenti, e che le cessioni fossero molteplici.

L'uomo aveva occultato la cocaina (7 confezioni termosaldate, già pronte per essere cedute), dietro uno specchio in bagno. Non aveva però fatto i conti con il cane dell'unità cinofila della Polizia Locale di Brescia, in supporto agli agenti della Valle Sabbia: il cane dopo aver annusato a lungo per tutte le stanze, ha trovato la droga.

Lo spacciatore è stato portato in camera di sicurezza a Brescia dove, piantonato dagli agenti, ha trascorso tutta la notte. Nella mattinata odierna, il Giudice ha convalidato l'arresto e il pusher è stato sottoposto all'obbligo di firma: dovrà recarsi presso il Comando per due volte alla settimana. Nel frattempo, in attesa dell'udienza di marzo, è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per chiarire la sua posizione visto che non aveva ottemperato ad un ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. Il provvedimento gli era stato notificato solo qualche giorno fa, e per questo motivo è scattata una seconda denuncia penale.

Sanzione di 1.000 euro anche per il proprietario dell'alloggio dove viveva e "lavorava" lo spacciatore, per non aver comunicato l'ospitalità dell'inquilino. Le indagini intanto proseguono a tutto campo, per capire da che parte provenisse la droga che, insieme ad un telefono cellulare, è stata sequestrata.