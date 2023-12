Due etti e mezzo di "coca" nascosti tra calze e mutande: arrestato spacciatore

Non un semplice spacciatore con poche dosi in tasca, bensì un "grossista", intermediario tra i trafficanti e i pusher locali. Al termine di un'operazione piuttosto movimentata uno spacciatore marocchino di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Brescia.



Ufficialmente è residente nel Veronese, ma il 29enne da un po' di tempo era di stanza in città, nei pressi di via Milano. Dopo averlo tenuto controllato per alcuni giorni, gli agenti hanno deciso di intervenire seguendolo mentre si spostava a bordo della sua auto. Accortosi dell'inseguimento, lo spacciatore ha cercato di seminare la Locale, e giunto in tangenziale Ovest ha abbandonato l'auto proseguendo a piedi.

Braccato, è stato alla fine arrestato dagli agenti che gli hanno trovato addosso - nei calzini e nelle mutande - ben due etti e mezzo di cocaina. Finito - ieri mattina - davanti al giudice per il processo in direttissima, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari ristretti, nell'abitazione in provincia di Verona.