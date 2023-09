Pusher si sposta con l'autobus, ma gli agenti lo riconoscono

Arcinoto alle forze dell'ordine, si spostava tra il centro e i comuni dell'hinterland utilizzando i mezzi pubblici. Uno spacciatore già arrestato in passato, con l'obbligo di firma in città per precedenti reati, è stato fermato dagli agenti della Polizia locale cittadina.

I fatti. Solo due settimane fa l'uomo è stato fermato dalla Locale. Il giudice ha stabilito l'obbligo di firma per resistenza a pubblico ufficiale, dopodiché l'ha rilasciato. Nemmeno il tempo di riposare, e già in settimane lo spacciatore è tornato in azione.

In città, gli agenti lo hanno riconosciuto e pedinato a debita distanza. Dalla stazione l'uomo si è recato prima al Carmine, poi a bordo di un autobus di linea è andato fino a Concesio, in una palazzina di via Europa. Una volta tornato in città, evidentemente per smerciare la droga appena ritirata, è scattato il blitz.

Bloccato davanti alla chiesa di San Faustino e Giovita, addosso aveva alcune dosi di droga. Altre, per complessivi 61 grammi di cocaina, sono state rinvenute nell'appartamento di Concesio. Lo spacciatore è stato nuovamente arrestato.