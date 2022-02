Spacciatore fermato per un controllo, i suoi clienti continuano a chiamarlo al cellulare

Con sé aveva non solo la cocaina e i contanti, ma anche il bilancino utilizzato per la preparazione delle dosi. Un uomo è stato arrestato nella giornata di ieri a seguito di un controllo effettuato dagli agenti di Polizia della volante Carmine.

L'arresto è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 4 febbraio, attorno alle 09:30, in via Tartaglia a Brescia. Una volta fermato l'uomo per il controllo, i poliziotti hanno sentito il suo cellulare che squillava in continuazione. Perquisitolo, hanno trovato la cocaina e i contanti frutto dello spaccio, oltre al bilancino sul quale sono state rilevate tracce di droga.

A cercare insistentemente lo spacciatore erano i clienti, con i quali l'uomo si stava accordando per gli affari del fine settimana. Portato in caserma, l'arresto è stato convalidato, ma l'uomo (italiano) è stato subito rilasciato.