Raffica di spaccate, colpi da decine di migliaia di euro: tre in manette

Sono considerati i presunti responsabili di almeno quattro spaccate in provincia di Brescia, altre solo tentate, altri furti ancora anche nelle province di Mantova, Verona e Piacenza: sono stati intercettati da Polizia e Carabinieri all’alba di martedì in quello che era probabilmente il loro rifugio, a Ghedi. Tre di loro sono stati assicurati alla giustizia, due uomini e una donna tutti di nazionalità moldava: in due avrebbero provato a scappare dalla finestra, ma senza riuscirci. Risultano ricercati altri due loro connazionali, attualmente irreperibili all’estero.

Le indagini della Procura

Il blitz delle forze dell’ordine ha dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Brescia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla pm Roberta Panico: i cinque indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti predatori. L’agire illecito dei malviventi, la scorsa primavera, si era concentrato in particolare alle spaccate notturne in danno di esercizi commerciali per la vendita di ebike: colpi da decine di migliaia di euro alla volta a cui si aggiungono le accuse per una serie di furti aggravati in abitazione (e successiva ricettazione) commessi tra Mantova, Verona e Piacenza.

Tutte le spaccate bresciane

Le indagini della Procura sono scattate proprio a seguito della serie di spaccate commesse in provincia. La banda è accusata di aver colpito ai primi di aprile all’Ebike Store di Brescia (bottino da 50mila euro), il 19 aprile al Mata Bike Shop di Manerba del Garda (a cui fa riferimento il video allegato all’articolo) dove fu messo a segno un colpo da 150mila euro, il 23 aprile al Bike3Lands Shop di Idro (32mila euro), il 24 aprile al Bit Bikes Store di Castegnato (altri 40mila euro).