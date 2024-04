Vandali "anti-multe": sono stati imbrattati gli autovelox sulla Provinciale

Vandali in azione sulla Sp510 del Lago d'Iseo. Ignoti hanno imbrattato con la vernice rossa le 5 telecamere degli autovelox presenti all'ingresso della galleria Trentapassi, sul lato sud, firmandosi con scritte quali "No speed" e con l'ormai onnipresente simbolo dei "No vax".

L'intento era quello di manomettere il sistema per la rilevazione della velocità, ma la provincia di Brescia ha già provveduto a ripristinare le telecamere. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Pisogne e di Marone, per cercare di identificare i responsabili.



L'episodio ricorda un po' la (stupidissima) moda di "FlexiMan", sigla ripresa in diverse parti del Nord Italia da ignoti che – quasi a volersi vendicare delle multe – tagliano nottetempo le strutture che sostengono gli autovelox.