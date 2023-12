Nuovo autovelox fisso, limite di 70 km orari: attenzione all'ingresso in galleria

Nuovo autovelox sulla Statale: è stato installato nelle scorse ore e non è passato inosservato. Decine le foto del rilevatore postate sui social ed è già scattata la polemica: si tratta infatti del settimo apparecchio per rilevare la velocità presente sulla strada Provinciale che, da Brescia, porta alla Valle Camonica passando per il Sebino.

Il nuovo apparecchio è stato posizionato poco prima dell’ingresso nella galleria Montecognolo lungo la Sp510, tra l’uscita di Monticelli e Iseo: sanzionerà chi percorre la Provinciale in direzione della cittadina del Sebino ad una velocità superiore ai 70 chilometri orari, che è il limite fissato in quel tratto di strada.Â

Non è ancora attivo ma è questione di giorni. E sui social è bufera: alla fine di ottobre era infatti stato installato un altro autovelox nell’opposto senso di marcia, all’uscita della stessa galleria. L’intenzione della Provincia di Brescia, ovviamente, non è quella di fare cassa, ma cercare di far rispettare i limiti e prevenire incidenti stradali che, lungo la Sp510, sono numerosi e spesso anche dall’esito mortale. Proprio all'interno della galleria Montecognolo negli ultimi anni si sono verificati almeno tre incidenti gravi.

Con i due autovelox della Montecognolo, il numero dei rilevatori tra la città e Pisogne arriva adesso a quota sette: gli altri sono a Roncadelle, Castegnato e Rodengo Saiano, poi nei pressi delle gallerie Trentapassi e Pisogne.