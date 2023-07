Ancora disastri nella notte: la tempesta che ha sfiorato il Bresciano

Martedì sera intorno alle 22.30 il vento ha cominciato a soffiare fortissimo anche nel Bresciano: erano gli echi, a distanza, delle tempeste che da nord a sud hanno nuovamente sferzato il territorio lombardo. Si segnala in particolare il violento nubifragio che si è scatenato nel Cremonese, a pochi chilometri dai nostri confini.

La località più colpita è sicuramente Sospiro: decine di millimetri di acqua in poco più di un'ora, il vento che soffiava a velocità elevatissime, infine la grandine. È la cronaca di una notte complicata che si è conclusa con i numerosi interventi dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e di tecnici e operai comunali.

Alberi sradicati e piante in mezzo alla strada

Così scrive il sindaco Fausto Ghisolfi: "Notte di apprensione per il pericoloso temporale. La fortissima pioggia ha provocato allagamenti diffusi che per fortuna sono stati smaltiti in un'ora. Il vento forte e incessante ha provocato lo sradicamento di alberi, la caduta di grossi rame e piante di alto fusto spezzate dalla violenza del fortunale. Un immenso grazie - conclude il primo cittadino - alla Protezione civile, ai volontari e ai cittadini che si sono prodigati e hanno lavorato tutta la notte per liberare le strade ed eliminare le situazioni di pericolo".