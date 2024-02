Hanno devastato una pizzeria e picchiato la moglie del titolare

Dalla maxi-rissa scoppiata in una pizzeria di Soresina, comune del Cremonese al confine con Quinzano, sono ormai passati cinque lunghi anni: i fatti di quel folle sabato notte sono ora finiti in un’aula di tribunale. Seduti sul banco degli imputati ci sono cinque uomini di nazionalità albanese, giovani e meno giovani, ritenuti responsabili della devastazione del locale, come pure della brutale aggressione alla moglie del titolare della pizzeria Mar Rosso. La donna, presente in aula, ha ripercorso quegli attimi concitati, raccontando di essere stata "spintonata e colpita” mentre impastava la pizza, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

I fatti nel febbraio del 2019, a seguito dei quali al proprietario del locale, già colpito da provvedimenti di sospensione dell’attività, era stata pure revocata la licenza. Botte da orbi per uno spintone e un malinteso, come avevano ricostruito i carabinieri intervenuti in forze - con ben 5 pattuglie - per riportare la calma. Lo scontro tra due diverse fazioni di clienti si era scatenato al bancone, mentre erano in fila alla cassa. La scintilla per una gomitata che aveva raggiunto per sbaglio un avventore, che aveva risposto con un "buffetto".

Insulti e spintoni, prima di venire la mani, poi la lite si era spostata all’esterno del locale. Soltanto un break, perché poi una parte dei contendenti era rientrata nella pizzeria seminando caos, scompiglio e tantissimi danni. Tanto che il locale era stato in gran parte rovinato dalla violenta zuffa: bicchieri e bottiglie rotte, tavoli e sedie ribaltati, perfino la vetrata d'ingresso distrutta, il bancone tutto da risistemare. Una vera e propria devastazione per cui ora i 5 contendenti finiti alla sbarra dovranno rispondere: la prossima udienza sarà il 22 aprile.