Giovani fidanzati rubano borse e portafogli: spese pazze con le carte di credito

Indebito utilizzo di carte di credito o pagamento e furti aggravati continuati: sono le accuse costate l'arresto a una coppia di giovani di nazionalità marocchina, un uomo di 31 anni e una donna di 23, domiciliati a Soresina (a pochi chilometri dai confini bresciani) ed entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona. Sono stati rintracciati e arrestati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Crema: risultati irreperibili presso i loro domicili, sono stati intercettati in un hotel del Cremasco. Durante la perquisizione sono stati recuperati (e sequestrati) diversi monili, cellulari e carte di credito, ritenuti essere il profitto dell'attività illecita della coppia.

I furti

Nello specifico, i due avrebbero messo a segno alcuni furti, nel settembre scorso, a danno di ignari clienti di un supermercato di Crema: con abili mosse sarebbero riusciti a sottrarre loro borse e portafogli in quantità. In un caso dal portafoglio sarebbe stata prelevata e utilizzata una carta di credito, con cui sarebbero stati effettuati prelievi e acquisti (smartphone, orologi, anelli e altro ancora) per una spesa complessiva di circa 2.500 euro.

Le indagini

Le indagini del Commissariato di Polizia sono scattate a seguito della denuncia delle vittime: gli agenti, coordinati dal vicequestore Bruno Pagani, hanno analizzato le immagini della videosorveglianza sia del supermercato che dei negozi dove sarebbe stata utilizzata la carta di credito rubata, oltre a testimonianze e a individuazioni fotografiche.

Il Gip del Tribunale di Cremona, condividendo le risultanze investigative, ha infine emesso i provvedimenti di misura cautelare: custodia in carcere per il 31enne, già trasferito alla casa circondariale di Cremona, e obbligo di firma per la 23enne.