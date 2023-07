I figli piccoli rapiti dal padre: rintracciati a 1.000 km di distanza

Sono sani e salvi i due fratellini - maschio e femmina di 8 e 7 anni - che risultavano scomparsi da domenica 9 luglio: in quell'occasione il padre, di nazionalità egiziana ma residente a Soresina, a pochi chilometri dai confini bresciani, anziché riportarli alla madre, che vive nel Pavese, li avrebbe di fatto "rapiti" portandoli con sé per un migliaio di chilometri fino a Barcellona, con l'intenzione (forse) di tornare in Egitto.

Il padre accusato di sottrazione di minori

A una ventina di giorni dalla scomparsa, grazie alla mobilitazione dei carabinieri che hanno attivato anche le forze dell'ordine francesi e spagnole, le autorità catalane sono riusciti a rintracciarli. Come detto stanno bene, sani e salvi: attualmente si trovano in un centro specializzato ma a breve dovrebbero essere rimpatriati. Il padre, 45 anni, da circa un anno si era separato dalla moglie, 36 anni: a carico dell'uomo una denuncia per maltrattamenti. Ora è accusato anche di sottrazione di minori.