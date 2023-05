Il cuore si ferma mentre è al volante: attimi drammatici sulla Statale

Si è sentito male mentre stava guidando: con le sue ultime forze è riuscito a raggiungere un distributore, ad accostare e a chiedere aiuto. È accaduto nella prima mattinata di oggi, martedì 30 maggio, a Sonico.



L'uomo, un 74enne, stava viaggiando lungo la Ss 42 (in quel tratto prende il nome di via Nazionale), quando sarebbe stato colto da un attacco cardiaco. Come detto, è riuscito ad evitare incidenti, entrando nell'area di servizio IP che costeggia la trafficata Statale e lanciando poi l'allarme prima di accasciarsi sul volante.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 9.15: sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Stabilizzato dall'equipe medica, il 74enne è poi stato trasferito all'ospedale di Esine, a bordo dell'eliambulanza: le sue condizioni sarebbero critiche.