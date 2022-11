Palpeggia una ragazzina durante la gita dell'oratorio, condannato per violenza sessuale

Accusato di violenza sessuale, per aver palpeggiato una ragazzina durante una gita dell'oratorio, un 65enne è stato condannato a due anni di reclusione. L'uomo - incensurato - è stato processato con rito abbreviato: essendo incensurato, la pena è stata sospesa.

I fatti risalgono all'estate del 2021, quando il 65enne, residente in provincia di Milano, aveva accompagnato una comitiva di giovani di un oratorio del Milanese in una struttura di Sonico, per qualche giorno di vacanza. Stando al racconto della giovanissima, durante una serata di festa il volontario avrebbe approfittato della confusione per allungare le mani e toccarle il fondoschiena.

A far scattare la denuncia erano stati i genitori della vittima, insospettiti dai messaggi inviati dal 65enne all'adolescente. Dopo l'episodio, l'uomo le avrebbe infatti scritto per scusarsi. Una conversazione alquanto sospetta: a quel punto i familiari hanno chiesto spiegazioni alla ragazzina - ora ha 16 anni - che ha raccontato le molestie subite.

Dopo le indagini condotte dai carabinieri di Cassano d'Adda, la vicenda - per competenza territoriale - è finita sui tavoli della procura di Brescia: il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione. Al termine del processo di primo grado - celebrato con rito abbreviato - il giudice ha invece raddoppiato la pena, condannando il volontario 65enne a due anni.