Grandine, frane, allagamenti, tetti divelti: danni per oltre un milione di euro

L’allerta resta alta a Rino di Sonico che, nel weekend, ha dovuto fare i conti con una frana e il rischio che il torrente Rabbia rompesse gli argini ed esondasse. Le sessanta persone evacuate nel cuore della della notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto, quando è scattato l’allarme pluviometrico dal Bivacco Festa, hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni, ma la guardia resta alta, altissima, soprattutto perché la pioggia continua a cadere senza sosta.

Rischio evacuazione

"Stamattina le condizioni della valle sono stabili: buona portata idraulica d’acqua, colorazione non troppo scura e trasporto solido modesto - scrive sui social il sindaco, Gian Battista Pasquini - . Nel frattempo è giunta la piena dell’Oglio che sta trasportando a valle parte dei detriti del Rabbia. Purtroppo continua a piovere e per la giornata attuale permane il rischio di allarme evacuazione. Quest’oggi saranno assegnati due pronti intervento di prima necessità per pulire parzialmente la confluenza Oglio-Rabbia e parte dei detriti e massi ciclopici accumulati in briglia all'apice della conoide”.

Danni per oltre un milione di euro

La conta dei danni è già cominciata: supererebbero il milione di euro. Stando a una prima stima fatta da Pasquini si aggirano attorno a 1.200.000 euro. Protezione civile e vigili del fuoco continuano a monitorare il corso d’acqua e a loro va il ringraziamento del primo cittadino che si è anche rivolto agli abitanti del paese camuno: "Ai cittadini di Rino, fortemente penalizzati dai disagi di queste ore, va la mia vicinanza e di tutta l’Amministrazione Comunale. Noi cerchiamo di fare il possibile per lenire la criticità del momento nella speranza che il tempo meteorologico ci dia una tregua e ci metta in zona di salvaguardia da altri danni”.

Tetti scoperchiati e case allagate

Quella di Rino di Sonico non è l’unica comunità alle prese con gli ingenti danni dell’ultima ondata di maltempo: il vento e la grandine hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi, devastato auto e coperture anche in altri comuni della Valcamonica. A Paisco il tetto della chiesa e dalla casa canonica, come di altre abitazioni, è stato spazzato via dalle raffiche. In Val Saviore i chicchi di grandine - grossi come albicocche - hanno devastato abbaini, coperture e auto. Numerose le strade allagate e invase da rami e altro materiale, tra cui la Statale 42, la principale arteria che attraversa la valle.