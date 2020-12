Malore mentre fa la spesa al supermercato, grave ragazza di 22 anni

Stava facendo la spesa al supermercato, quando si è improvvisamente accasciata a terra. Attimi di paura venerdì mattina all'Iperal di Sonico: una ragazza di 22 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava all'interno della struttura commerciale di via Nazionale .

L'allarme è scattato verso le 12 e in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Le condizioni della giovane, che abita in paese, sono apparse critiche: dopo le prime cure è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e poi ricoverata in codice rosso.