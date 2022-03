L'incendio imperversa: le fiamme hanno già bruciato 30 ettari di bosco

I vigili del fuoco e i volontari sono al lavoro da ormai più di 15 ore per domare le fiamme che, da mercoledì sera, avvolgono i boschi sopra l’abitato di Sonico. Complice il terreno reso arido dal lungo periodo senza piogge, l’incendio si è propagato velocemente e le operazioni di spegnimento sono tutt’altro che semplici.

Nella mattinata di giovedì sono arrivati anche tre elicotteri di Regione Lombardia e due Canadair per spegnere le fiamme - divampate in località Coren delle Fate - che hanno coinvolto circa 30 ettari di terreno. Sul posto sono presenti 18 operatori Aib (automezzi per interventi boschivi) e altri due mezzi dei vigili del fuoco per il rifornimento di acqua da tre vasche antincendio.

Le vaste lingue di fuoco sono visibili a chilometri di distanza e la colonna di fumo ha invaso dl’abitato del comune dell’alta Valcamonica.