Scivola mentre raccoglie le castagne, un 'volo' di 10 metri davanti agli amici

Un'escursione nei boschi sopra l'abitato di Sonico per fare man bassa di castagne ha rischiato di finire in tragedia per un 70enne della Bergamasca. Giovedì mattina, l'uomo stava percorrendo i sentieri sopra la chiesa di Sant’Andrea, quando è improvvisamente scivolato, precipitando per 10 metri.

Una bruttissima caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, sotto gli occhi degli amici che erano con lui. Sono stati loro a dare l’allarme attorno alle 10.30: sul posto sono intervenute la squadre del Soccorso alpino di Edolo e della Guardia di finanza, che hanno individuato e stabilizzato il 70enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata inviata anche l'eliambulanza: i sanitari sono stati calati dall'elicottero con il verricello e hanno prestato le prime cure. Il 70enne è stato trasferito al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo. Avrebbe rimediato numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.