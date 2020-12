Giovane mamma stroncata dal cancro: Sonia Prandini aveva solo 41 anni

Subito dopo la diagnosi del cancro, che se l’è portata via dopo una battaglia lunga otto anni, Sonia aveva rivoluzionato la sua vita: aveva avviato la sua attività da naturopata, era andata in viaggio in India, si era pure lanciata con il paracadute. Nelle ultime settimane, però, le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. Fino al triste epilogo, lunedì mattina.

Sonia Prandini aveva solo 41 anni: da quando ne aveva 33 lottava contro il cancro, un tumore al seno. Originaria di Caino, da tempo ormai si era trasferita a Castegnato. Qui aveva costruito il suo futuro e la sua famiglia: aveva due bambini ancora piccoli, Federico (9 anni) e Michelangelo (11). A loro va l’abbraccio più forte di una comunità scossa dal dolore.

Giovedì mattina i funerali a Castegnato

La piangono anche la madre e il compagno Loris: “Se n’è andata volando con serenità e finalmente libera”, si legge nel necrologio. I funerali saranno celebrati giovedì mattina a Castegnato, alle 10 nella chiesa parrocchiale: la salma oggi riposa all’obitorio del Civile di Brescia, sarà possibile farle visita dalle 9 alle 18. La famiglia non chiede fiori ma “sostegno per la ricerca”: un ringraziamento anche al personale di Ant e al reparto di Oncologia della Poliambulanza di Brescia.