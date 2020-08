Auto travolta da una frana: morta una coppia e una bimba di 10 anni

Una tragedia assurda: tre vite spezzate in pochi istanti da un'ondata di fango, detriti e sassi. E un bimbo di soli 5 anni rimasto orfano che ora lotta per la vita in un letto d'ospedale.

È il tragico bilancio di quanto accaduto mercoledì sera a Chiareggio, in Alta Valmalenco. L'auto sulla quale viaggiavano la mamma e il papà del piccolo di 5 anni e una bimba di 10, figlia di alcuni amici, è stata improvvisamente travolta da una frana che si è staccata dalla montagna.

Per la coppia -un 45enne e un 41enne di casa in provincia di Varese - non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo, come la ragazzina di 10 anni. Solo il bimbo di 5 anni è stato estratto vivo dall'abitacolo ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo.

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi del padre della bimba di 10 anni: l'uomo viaggiava su un'altra auto che è stata in parte colpita dallo smottamento ed è finita in acqua. Anche lui è rimasto ferito: ha rimediato un serio trauma toracico ed è stato ricoverato all'ospedale di Lecco. Sul posto hanno lavorato per parecchie ore numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Sondrio ma anche della nostra provincia.