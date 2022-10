Ragazzo esce di casa e scompare nel nulla: di lui nessuna notizia da 2 giorni

È uscito di casa e ha preso la sua auto, ma non è più rincasato. Sono ore di angoscia per i familiari di un 35enne residente in provincia di Cremona: di lui non si hanno più notizie dal pomeriggio di martedì.

Il cellulare del giovane sarebbe sempre staccato e i parenti, nella giornata di mercoledì, hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri di Soresina. Nella mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre, è scattato il piano di ricerche coordinate dalla prefettura.

I vigili del fuoco, i militari e la protezione civile stanno cercando il 35enne soprattutto nell'area compresa tra Genivolta e Soncino, dove si trova il posto di lavoro del giovane. Ma non si esclude che possa aver varcato i confini provinciali e aver raggiunto i comuni limitrofi della Bassa Bresciana.