Entrano i ladri, casa svaligiata: spariti 3mila euro e un orologio

Ancora ladri in azione nelle case dei bresciani. Anche durante le festività: nella giornata di Santo Stefano un’abitazione di Soiano del Lago è stata completamente ripulita dai malviventi. Avrebbero agito indisturbati, arraffando ben 3mila euro in contanti e un orologio di valore prima di darsi alla fuga.

Come detto, nessuno si sarebbe accorto di nulla: l’amara sorpresa quando i proprietari dell’abitazione sono rincasati e hanno trovato le stanze a soqquadro. La Valtenesi è nel mirino dei ladri da diverse settimane, come altre zone del Bresciano: diversi i colpi messi a segno dall’inizio di dicembre a Soiano come pure a Polpenazze e Puegnago dove i ladri hanno racimolato un bottino di diverse migliaia di euro arraffando anche un preziosismo orologio Cartier.