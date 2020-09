Crolla il tetto di una loggia, un boato terrorizza i residenti

Il crollo del tetto e dei calcinacci per fortuna ha solo sfiorato la Strada provinciale 25, in quel tratto Via Torminello: a Soiano del Lago era da tempo che quell'edificio era un osservato speciale, disabitato da anni e pure venduto, da qualche tempo, anche se mai erano stati avviati i progetti di riqualificazione (di cui rimane solo un cartello sbiadito).

Domenica sera poco prima delle 19 è crollata la copertura di una loggia esterna, con un gran rumore avvertito anche dai residenti (che abitano nello stesso caseggiato, affiancato appunto all'edificio pericolante e abbandonato da anni). In rapida sequenza sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Salò e gli agenti della Polizia locale della Valtenesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tecnici del Comune hanno confermato l'inagibilità dell'edificio, disponendo la chiusura in via precauzionale del tratto di strada di fronte allo stabile in parte crollato: fino a nuovo ordine, e comunque fino alla messa in sicurezza dell'area, il transito sarà consentito con senso unico alternato, con un semaforo provvisorio.