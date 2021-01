Aperitivo nel dehor, vedono la polizia e scappano: locale chiuso e gestore multato

Continuano le multe per baristi e clienti, a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid. Questa volta siamo a Soiano, dove la Polizia Locale, venerdì, è intervenuta per porre fine a un 'happy hour' illegale nel plateatico di un bar del paese: alla vista degli agenti, i clienti si sono dileguati a piedi, evitando così la multa, ma per i gestori non è finita bene.

Oltre alla sanzione da 400 euro prevista dal Dpcm, sono scattati i sigilli per il locale: non era infatti la prima volta che venivano riscontrate violazioni alle norme per limitare i contagi. Il bar resterà chiuso per almeno 5 giorni: come sempre in questi casi, si attende la decisione della prefettura che potrebbe allungare il periodo di stop.