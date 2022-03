Escursionisti bloccati sul ghiaccio non riescono a proseguire e chiedono soccorso

Due escursionisti di Desenzano del Garda sono stati soccorsi nel pomeriggio di ieri, sabato 12 marzo, nella zona del Monte Spino. Il loro obiettivo era quello di raggiungere il rifugio Pirlo, ma a causa del ghiaccio si sono dovuti bloccare in una zona impervia, non riuscendo né a proseguire né a tornare indietro.

La chiamata alla centrale dei soccorsi è partita alle 12.30. A mettersi in moto sono stati i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione bresciana. Con loro anche una squadra di Vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti in località “Buco del gatto”, sopra Degagna, frazione di Vobarno.

Una volta messi in sicurezza, i due desenzanesi, infreddoliti e affaticati ma fortunatamente illesi, sono stati accompagnati dai soccorritori prima al rifugio - per affinché si riscaldassero - e infine a valle. L’intervento è terminato in serata, intorno alle 19.