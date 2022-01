Perde il portafoglio con 1.800 euro, lo ritrovano gli agenti della Locale

Documenti di identità, patente, carte di pagamento, e soprattutto la bellezza di 1.800 euro in contanti. Un uomo di origine filippina residente nel quartiere di San Polo in città la mattina dell'Epifania ha smarrito il portafoglio. Per sua fortuna a ritrovarlo sono stati due agenti della Polizia locale in pattugliamento.

Lo smarrimento è avvenuto in via Fratelli Cairoli, poco distante da piazza Vittoria, all'incrocio con contrada delle Bassiche. Rinvenuto il portafoglio, gli agenti lo hanno aperto per verificare l'identità del proprietario, ed hanno trovato tutti i contanti.

Recatisi presso la sua abitazione però non hanno trovato il filippino, perciò hanno lasciato detto alla sorella di invitarlo a recarsi presso il Comando di via Donegani. Poco dopo, l'uomo si è presentato agli agenti, che dopo averlo riconosciuto gli hanno consegnato quanto aveva maldestramente smarrito.