Smaltimento illecito di rifiuti, 9 indagati e sequestri per decine di migliaia di euro

Smaltimento illecito di rifiuti, blitz dei carabinieri del Noe (il Nucleo operativo ecologico) anche in provincia di Brescia: i militari hanno infatti eseguito un'ordinanza di misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, anche a Desenzano del Garda, oltre che a Villagrande Strisaili (Nuoro) e Prato. Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro preventivo sia un terreno nel Comune sardo, che tre veicoli e disponibilità finanziarie per 38mila euro.

Le indagini

In tutto sono 9 gli indagati, a vario titolo, per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. Le indagini, avviate nel 2018, hanno intercettato il presunto stoccaggio illecito di oltre 130 tonnellate di rifiuti speciali tessili raccolti in balle.

“Con le successive indagini, dirette dalla Dda di Cagliari e condotte con il supporto di intercettazioni e videoriprese – si legge sull'Ansa – i militari sono riusciti a risalire alla provenienza dei rifiuti e ricostruire l'organizzazione costituitasi per la gestione abusiva del materiale di scarto nel territorio isolano”.