Entra in casa e trova un uomo nudo che dorme in camera

Apre la porta di casa e trova un uomo nudo: non è l'esordio di una barzelletta sporca ma la (brutta) storia vera capitata al proprietario di una casa vacanza a Sirmione. Come scrive Bresciaoggi, il giorno dopo capodanno, si sarebbe trovato di fronte a un uomo nudo nell'abitazione che fino a poche ore prima era stata regolarmente affittata a una coppia di turisti.

Un uomo nudo in casa

Questi ultimi se ne sarebbero andati, come da programma, lasciando l'appartamento: non si sa in che modo che l'occupante abusivo (e denudato) sarebbe riuscito a intrufolarsi mettendosi a dormire. Il meccanismo potrebbe essere stato questo: i turisti che se ne vanno, lasciano le chiavi in casa e chiudono la porta. Ma il padrone di casa, la mattina del primo dell'anno, avrebbe trovato la porta socchiusa e l'uomo nudo al suo interno.

Alla vista del proprietario, il giovane - a quanto pare di origini straniere - si sarebbe allontanato come mamma l'ha fatto scappando a bordo dell'auto con cui era arrivato solo qualche ore prima (che, tra l'altro, risulterebbe pure rubata).

Lasciando però sul luogo del misfatto, oltre ai vestiti, anche i documenti: individuato pochi giorni dopo dai carabinieri di Sirmione, sarebbe riuscito ancora una volta a scappare, facendo perdere le sue tracce tra i vigneti della Lugana. Le ricerche continuano.