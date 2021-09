La tragedia: in vacanza sul lago, lo trovano morto in hotel

Terribile tragedia a Sirmione: un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto mercoledì sera in un hotel di Colombare. Mancavano pochi minuti alle 11: pare che l’uomo, un turista straniero – per cause ancora da chiarire – abbia commesso un gesto estremo.

Sul posto sono intervenute l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, insieme ai carabinieri di Desenzano del Garda. Inutili i tentativi di soccorso: purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.