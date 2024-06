Stalking, minacce, porto abusivo d'arma: condannato l'ex comandante della Locale

Hanno avuto una storia d'amore, poi si sono lasciati ma lui non ha accettato la conclusione del rapporto. È stato condannato ad un anno e dieci mesi, con pena sospesa ma solo se seguirà un percorso di recupero legato ai reati da codice rosso: questa la decisione del giudice relativamente alle accuse per Roberto Toninelli, ex comandante della polizia Locale di Sirmione.

L'uomo è finito a processo con le accuse di stalking, minacce, porto abusivo dell'arma di ordinanza e interferenze nella vita privata nei confronti della ex, anch'ella dipendente comunale (all'epoca dei fatti, nel 2021, era segretaria comunale). Sono stati riscontrati più di 500 tentativi di contatto tra messaggi e telefonate in meno di 60 giorni, un inseguimento, infine il blitz nella casa della donna, in cui l'ex comandante si è presentato armato della pistola d'ordinanza.

L'uomo è stato sospeso fin da subito dall'incarico. In aula, lo scorso aprile ha negato gran parte degli addebiti: «Con me non avevo la pistola, che era a casa, ma un anello che avrei voluto regalarle», ha dichiarato in tribunale. Su quell'episodio però ci sarebbero delle mail inequivocabili, con questi toni: «Domani ci vediamo e chiudiamo i conti». Durante il processo si è difeso dicendo che: «Non si è trattato di atti persecutori, ma comportamenti giustificati - le parole sono riportate da Bresciaoggi -. Per lei ho stravolto la mia vita. Mi ha creato aspettative e poi ha deciso di troncare la relazione».