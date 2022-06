Anziani aggrediti e derubati in pieno giorno: i rapinatori sono tutti minorenni

Hanno puntato da lontano la loro “preda”, in questo caso una coppia di anziani che passeggiava in solitaria. Li hanno seguiti, tenuti d'occhio: poi alla prima occasione hanno colpito. Gli si sono avvicinati di corsa, con uno spintone o due sono riusciti a strappare dal collo la collanina d'oro della signora. La buona notizia è che la loro fuga è durata poco, molto poco: sono stati intercettati e arrestati da Carabinieri e Polizia Locale. Anche il maltolto è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

La rapina in pieno giorno

E' successo nel tardo pomeriggio di martedì a Colombare di Sirmione, non lontano dal supermercato Penny Market. E' qui che i due anziani sono stati avvicinati, minacciati (anche con uno sfollagente in metallo) e derubati da tre giovanissimi rapinatori: sono tre ragazzi ancora minorenni, tutti residenti a Castiglione delle Stiviere.

Sono scappati a piedi, ognuno per la sua strada: forse così speravano di farla franca. Ma grazie alla testimonianza delle vittime, e al pronto intervento delle forze dell'ordine, i fuggitivi sono stati rintracciati a poca distanza. E come detto è stata recuperata anche la refurtiva. Per tutti e tre è scattato l'arresto, con obbligo di firma: saranno processati dal Tribunale dei minori di Brescia.