Collassa in piazza ubriaca fradicia: ragazza rischia il coma etilico

L'una della notte appena trascorsa era passata da pochi minuti, quando il 118 è dovuto intervenire per soccorrere una ragazza di 18 anni collassata per il troppo alcol ingurgitato.

La giovane si è sentita male in piazza Mercato a Sirmione, in zona Colombare. Viste le condizioni, è stato deciso di chiamare il soccorso medico, arrivato sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa.

La 18enne non riusciva a stare in piedi, era al limite del coma etilico. I sanitari l'hanno caricata sulla barella e portata a bordo dell'autolettiga, prima di trasportarla al vicino ospedale di Desenzano del Garda.



E' stata subito ricoverata per ricevere le cure del caso. Davvero una brutta sbornia e – sebbene le sue condizioni non preoccupano, fortunatamente – questa esperienza se la ricorderà per un bel po' di tempo.