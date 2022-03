Lite in famiglia, ragazzina scappa da casa: mamma disperata dai carabinieri

Si sono vissuti attimi di grande apprensione, martedì nel Comune di Sirmione, a causa dell'allontanamento da casa di una ragazza ancora minorenne, avvenuto a seguito di una discussione in famiglia.

La giovane aveva lasciato il telefono nell'abitazione e la mamma, disperata, si è rivolta ai carabinieri della locale stazione. Comandante e brigadiere si sono messi subito sulle sue tracce, riuscendo a rintracciarla nell'arco di circa due ore.

La ragazzina si trovava a circa un chilometro da casa, in buone condizione di salute. I militari l'hanno presa in consegna e riaccompagnata in famiglia, dove la mamma ha potuto riabbracciare la sua 'bambina'. Un lieto fine e, si spera, pace fatta dopo il brutto episodio da dimenticare.