Improvviso malore in Posta, donna crolla a terra mentre è allo sportello

Inizio di settimana concitato alle Poste di Colombare. Una signora ultraottantenne si è sentita male verso le 9.30: l'anziana, residente del luogo, si era recata da sola all’Ufficio sirmionese di via Praissa.

Sembrerebbe che, mentre era servita allo sportello, si sia sentita male, accasciandosi a terra svenuta. Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa, che ha portato la donna nel vicino ospedale di Desenzano del Garda.



Fortunatamente le sue condizioni non sembrano preoccupanti: la donna era cosciente al momento del trasporto in ambulanza; è stata ricoverata in codice giallo.