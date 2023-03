Rapina al supermercato: pistola contro i cassieri, poi la fuga con i soldi

La rapina shock al supermercato, poi la fuga con i (pochi) contanti arraffati dopo aver minacciato i cassieri con una pistola. Ma per il malvivente non è finita bene: i carabinieri della stazione di Sirmione lo hanno rintracciato e arrestato due giorni più tardi. La misura è stata poi convalidata dal giudice e per l'uomo di 48 anni, con alle spalle alcuni precedenti, si sono aperte le porte del carcere di Canton Mombello.

La rapina in pieno giorno: nella mattinata di lunedì scorso (20 marzo), il 48enne italiano era entrato nel supermercato Penny Market di Via Verona a Sirmione. Volto parzialmente travisato e pistola nascosta in una busta di plastica, si era diretto alle casse: dopo aver estratto l'arma aveva minacciato i cassieri per farsi consegnare l'incasso. Presi i soldi, circa 200 euro, era scappato rapidamente, facendo perdere le sue tracce.

Le indagini dei carabinieri sono scattate subito dopo la rapina e sono durate poco meno di 48 ore: anche grazie alle immagini di videosorveglianza del supermercato, i militari sono riusciti a individuare e poi a rintracciare il 48enne. Come detto, ora l'uomo attenderà il processo a suo carico dietro alle sbarre del penitenziario cittadino.