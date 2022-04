Ha guidato senza patente per 7 anni: beccato a bordo di un'auto confiscata

La Polizia Locale di Sirmione l'ha intercettato grazie alle telecamere di videosorveglianza, che in tempo reale hanno incrociato i dati relativi alla sua targa: non solo era senza assicurazione e senza revisione, ma pure alla guida di un veicolo confiscato e senza patente. Il documento è risultato infatti scaduto da ben sette anni.

Multa salata per il 40enne di origine serba fermato dagli agenti di Sirmione: gli accertamenti in tempo reale hanno permesso di verificare gli illeciti relativi alla vettura – appunto, mancata revisione e assicurazione e auto già confiscata – mentre dai successivi approfondimenti “dal vivo” è stata verificata la patente scaduta.

Insomma pare che per 7 anni abbia comunque circolato liberamente, nonostante fosse senza patente. Oltre alle sanzioni – per ora multe per oltre mille euro, ma aumenteranno ancora – è stato anche denunciato per appropriazione indebita, e la sua vettura è stata sequestrata.